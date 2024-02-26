Выставка о литературных семьях открылась в столичных центрах госуслуг

Приуроченная к Году семьи выставка «Литературная семья» открылась в офисах «Мои документы». Она организована совместно с Главархивом в рамках проекта «Москва — с заботой об истории».

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Посмотреть экспозицию можно в 30 столичных центрах госуслуг, а также в онлайн-формате на платформе Главархива. На выставке москвичи узнают о вкладе, который российские писатели и поэты внесли в мировую культуру, а также о влиянии семейных взаимоотношений на их творчество.

В представленных работах российских творческих деятелей центральной тематикой станет семья. Например, инфографика расскажет о том, как мать Николая Гоголя помогала ему писать «Вечера на хуторе близ Диканьки», о связи семьи Михалковых — Кончаловских с художником Суриковым и многом другом.

Полученные на выставке знания горожане смогут проверить во время викторины о популярных отечественных поэтах и писателях.