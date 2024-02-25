Москвичей предупредили о гололеде

В воскресенье, 25 февраля, в столичном регионе после 16:00 прогнозируется ледяной дождь, который к утру понедельника может привести к образованию гололеда на дорогах и тротуарах. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Отмечается, что городские службы перманентно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят весь необходимый комплекс работы согласно погодным условиям.

Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными во время прогулок на улице. Водителям напомнили о правилах движения в непогоду — соблюдении скоростного режима и дистанции, следует из публикации в Telegram-канале.

В Москве 25 февраля прогнозируется потепление, которое будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и крупы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.