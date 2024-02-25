Москвичей предупредили о гололеде из-за ледяного дождя 26 февраля
В воскресенье, 25 февраля, в столичном регионе после 16:00 прогнозируется ледяной дождь, который к утру понедельника может привести к образованию гололеда на дорогах и тротуарах. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что городские службы перманентно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят весь необходимый комплекс работы согласно погодным условиям.
Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными во время прогулок на улице. Водителям напомнили о правилах движения в непогоду — соблюдении скоростного режима и дистанции, следует из публикации в Telegram-канале.
В Москве 25 февраля прогнозируется потепление, которое будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и крупы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В конце текущей недели в столице ожидается пасмурная погода с небольшими осадками. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик Александр Ильин. Среди прочего он рассказал, что погода в конце февраля и в начале марта будет выше климатической нормы из-за влияния теплого сектора далекого атлантического циклона.