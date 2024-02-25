Посещаемость московских парков выросла в четыре раза за 10 лет

Посещаемость столичных парков выросла в четыре раза за последние десять лет. Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

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В столице обновляют центральные парки и создают районные общественные пространства. Как отметил мэр, в новых парках можно заниматься спортом, гулять по экотропам, посещать кружки и секции.

«Бальные танцы, зумба, волейбол, рисование, иностранные языки, творческие мастер-классы, экологические лекции и многое другое», — сказал Собянин.

Популярностью пользуется летний проект «Йога в парках», который в 2023 году охватил 28 локаций.