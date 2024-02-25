Мэр Москвы рассказал о городских проектах по продвижению молодых музыкантов

В столице создана система обучения и продвижения молодых музыкантов, которая помогает им выйти на широкую аудиторию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Как отметил градоначальник, в 149 городских московских школах искусств школьники обучаются академическим, народным и современным направлениям музыки. Недавно там появились такие современные направления, как саунд-дизайн и звукорежиссура.

Собянин подчеркнул, что в продвижении на музыкальную сцену начинающим музыкантам и артистам помогают проекты "Моспродюсера". Помимо этого, московский многофункциональный культурный центр организует выступления на профессиональной концертной площадке.

По словам мэра, "Фабрика Музыки" Агентства креативных индустрий обучает музыкальных продюсеров и менеджеров. Почти 50 композиций получили больше 1,1 миллиона прослушиваний на ведущих стриминговых площадках, шесть артистов заключили договоры с лейблами.