Первый дом по программе реновации расселили в Лефортове
Порядка 50 жильцов получили новые квартиры в Лефортове в рамках столичной программы реновации старого жилья. Об этом в воскресенье, 25 февраля, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Новое жилое здание расположилось по адресу улица Шепелюгинская, дом 16а.
— Около 50 жителей, ранее проживавших в этом доме, получили современное комфортное жилье, соответствующее всем стандартам программы реновации, — отметил Сергей Левкин.
Жителям старого здания не пришлось менять маршруты, так как новый дом расположился недалеко от старого. На его месте в будущем также планируется возвести новостройку. По словам Левкина, программа расселения старого жилья началась в Лефортове еще в 2022 году. За этот период под заселение было передано уже три дома, передает официальный сайт мэра Москвы.
21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включены 12 новых площадок. В новостройки расселят жителей 36 старых домов — порядка 6,5 тысячи человек. Собянин уточнил, что площадки расположены в шести округах Москвы. Также мэр указал, что темпы реализации программы реновации будут ускорены.
23 февраля стало известно, что в Центральном городском округе в рамках реализации программы реновации возводятся и проектируются порядка 11 новых домов.