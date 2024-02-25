Первый дом по программе реновации расселили в Лефортове

Жителям старого здания не пришлось менять маршруты, так как новый дом расположился недалеко от старого. На его месте в будущем также планируется возвести новостройку. По словам Левкина, программа расселения старого жилья началась в Лефортове еще в 2022 году. За этот период под заселение было передано уже три дома, передает официальный сайт мэра Москвы.