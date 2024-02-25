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Собянин: До конца 2024 года Москва получит 800 новых электробусов

К 2030 году в столице будет курсировать более пяти тысяч электробусов. Об этом в воскресенье, 25 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: До конца 2024 года Москва получит 800 новых электробусов
© РИА Новости

Глава города отметил, что в ближайшие шесть лет город получит еще 3800 экологичных электробусов, а до конца этого года — 800, которые придут на смену привычным автобусам.

Помимо экологичности, у электробусов существует ряд других преимуществ. К их числу относятся плавный и практически бесшумный ход, адаптивное освещение и отопление при помощи электричества. Кроме того, весь транспорт этого вида производится в России.

— Сейчас в городе больше 1470 инновационных машин. Они обеспечивают работу маршрутов в 10 округах. Электробусы обслуживают на девяти площадках, в том числе в трех новых парках, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В ближайшее время на линии метро также выйдет обновленный поезд серии «Москва-2024», а на новые диаметры — первый столичный электропоезд, у которого будет по три двери в промежуточных вагонах.

Глава города недавно рассказал, что в Москве планируется развивать сеть рельсового каркаса. Например, продолжится строительство городских вокзалов. В столице также до 2030 года планируется открыть три новые линии метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую.

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Сергей Собянин
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