Причал на Пресненской набережной капитально отремонтируют

Специалисты заменят гранитные плиты на площадках и ступенях, облицуют стены, а также установят перильные ограждения с поручнями.

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Причал Сити — Центральный на Пресненской набережной капитально отремонтируют. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Согласно утвержденным проектным решениям предусматривается замена гранитных плит на площадках и ступенях лестничных сходов на новые, а также облицовки стен. Помимо этого, будут установлены перильные ограждения с поручнями на лестничных сходах. Дополнительно специалисты обновят швартовые тумбы. Отдельным направлением работ станет замена укрепления дна вдоль причала, для чего будет применен плавучий кран грузоподъемностью пять тонн», — рассказал Иван Щербаков.

Длина сооружения составляет более 190 метров, в его составе лестничные сходы и пандус для спуска с набережной на причал. Ремонт выполнят в том числе и в подсобных помещениях. Планируется, что все работы займут 4,4 месяца.