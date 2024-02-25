В Москве обнаружили редких птиц

В московских парках и усадьбах обнаружили редких представителей птиц, занесенных в столичную и российскую Красную книгу. Жители и гости города могут увидеть серую цаплю, утку-мандаринку и камышницу. Об этом в воскресенье, 25 февраля, рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

© официальный сайт мэра Москвы

Серая цапля была замечена орнитологами в экологическом парке «Северное Бутово». При этом за последние 20–30 лет в столице не существовало информации о гнездовании этих представителей пернатых.

Кроме того, на Яузе в природно-историческом парке «Останкино» обнаружили камышницу, которая относится к третьей категории редкости. Там же заметили уток-мандаринок, привычным местом обитания которых является Дальний Восток, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более 70 видов птиц можно увидеть сейчас в столице. Понаблюдать за самыми разными представителями пернатых можно в парковой зоне ВДНХ или на «Городской ферме». Здесь обитают даже птицы, которые занесены в Красную книгу.