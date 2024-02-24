Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 25 февраля

«25 февраля, в последнее воскресенье зимы, вход в Музей Победы для школьников, студентов и многодетных семей будет бесплатным. Для этого необходимо на кассе предъявить соответствующее удостоверение. Гости смогут увидеть более 10 выставок и посмотреть концерт», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в зале полководцев представят музыкальную программу в рамках Всероссийского патриотического конкурса «Журавли Победы» с участием детской студии Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Также для посещения доступны выставка народного художника Российской Федерации Никаса Сафронова «Без права на славу, во славу державы», представляющая портреты героев отечественной разведки, художественная выставка «Преемники. По стопам отцов», посвященная творчеству известных художественных династий, и фотовыставка РИА «Новости» «Защитники», на которой представлены фотопортреты участников специальной военной операции. Кроме того, гости Музея Победы смогут осмотреть выставки «Салют на Невой», «Война: день за днем», мультимедийный зал «Лица Победы» и увидеть 3D-инсталляцию на куполе зала славы.