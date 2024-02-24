Музей Москвы поставил новый рекорд по посещаемости

Объединение «Музей Москвы» в прошлом году приняло более 1,1 миллиона посетителей. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале .

«С 2012 года это рекорд, и он во многом связан с необычными творческими проектами», — написал Мэр Москвы.

Так, на центральной площадке музея на Зубовском бульваре с успехом прошли выставки «Дом моделей. Индустрия образов» — о советских институтах моды, «Куплю гараж» — об отечественном феномене гаражной культуры. Вторая экспозиция будет открыта до 10 марта.