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Соединяющий Мневниковскую пойму и Филевский парк мост построят в Москве

Столица утвердила архитектурно-градостроительное решение нового пешеходного моста между Мневниковской поймой и парком «Фили». Об этом в субботу, 24 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Соединяющий Мневниковскую пойму и Филевский парк мост построят в Москве
© Вечерняя Москва

По его словам, сейчас для этого объекта разрабатывают проектную документацию. Будущий мост будет выполнен в виде арки, а его протяженность составит порядка 200 метров. Дугообразные части объекта будут красного цвета, а пролеты — серого.

— В архитектурно-градостроительное решение будущего искусственного сооружения и создаваемую проектную документацию включены элементы дизайна, которые позволят вписать мост в общую стилистику сооружений на территории поймы, — рассказал заммэра.

Он отметил, что по новому мосту москвичи смогут быстрее и проще добираться из района Филевский Парк до станции «Терехово» Большой кольцевой линии метро. Улучшится и пешеходная доступность прилегающих к объекту территорий, передает слова Андрея Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.

При этом заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в 2023 году были капитально отремонтировали семь мостовых сооружений в столице. В рамках работ специалисты комплекса привели в порядок основные элементы и несущие конструкции сооружений, после чего заменили гидроизоляцию.

Новости Москвы
Петр Бирюков
Андрей Бочкарев
Москва