Соединяющий Мневниковскую пойму и Филевский парк мост построят в Москве

Столица утвердила архитектурно-градостроительное решение нового пешеходного моста между Мневниковской поймой и парком «Фили». Об этом в субботу, 24 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас для этого объекта разрабатывают проектную документацию. Будущий мост будет выполнен в виде арки, а его протяженность составит порядка 200 метров. Дугообразные части объекта будут красного цвета, а пролеты — серого.

— В архитектурно-градостроительное решение будущего искусственного сооружения и создаваемую проектную документацию включены элементы дизайна, которые позволят вписать мост в общую стилистику сооружений на территории поймы, — рассказал заммэра.

Он отметил, что по новому мосту москвичи смогут быстрее и проще добираться из района Филевский Парк до станции «Терехово» Большой кольцевой линии метро. Улучшится и пешеходная доступность прилегающих к объекту территорий, передает слова Андрея Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.