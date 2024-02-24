Соединяющий Мневниковскую пойму и Филевский парк мост построят в Москве
Столица утвердила архитектурно-градостроительное решение нового пешеходного моста между Мневниковской поймой и парком «Фили». Об этом в субботу, 24 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас для этого объекта разрабатывают проектную документацию. Будущий мост будет выполнен в виде арки, а его протяженность составит порядка 200 метров. Дугообразные части объекта будут красного цвета, а пролеты — серого.
— В архитектурно-градостроительное решение будущего искусственного сооружения и создаваемую проектную документацию включены элементы дизайна, которые позволят вписать мост в общую стилистику сооружений на территории поймы, — рассказал заммэра.
Он отметил, что по новому мосту москвичи смогут быстрее и проще добираться из района Филевский Парк до станции «Терехово» Большой кольцевой линии метро. Улучшится и пешеходная доступность прилегающих к объекту территорий, передает слова Андрея Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.
При этом заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в 2023 году были капитально отремонтировали семь мостовых сооружений в столице. В рамках работ специалисты комплекса привели в порядок основные элементы и несущие конструкции сооружений, после чего заменили гидроизоляцию.