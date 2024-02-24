Москвичам пообещали теплую погоду в последнюю неделю февраля

«Мы в теплом секторе уже третий день. И практически до 1 марта мы остаемся в этом теплом секторе», — рассказал синоптик.

По его словам, до вторника будет облачная погода, с небольшими осадками, в среду и четверг — переменная облачность, без осадков.

«В понедельник днем — 0...+2 °С. В ночь на 28-е давление будет расти и ночью может быть до -8 °С. Днем в среду — -1...+4 °С. 29 февраля — -1...+4 °С, а 1 марта — 0...+5 °С», — отметил Цыганков.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на праздники в Москву придет погода «конца марта» и повысится риск гололеда, а также образования опасных сосулек. Он предупредил москвичей, что в ближайшие дни стоит одновременно смотреть под ноги и не забывать про опасность падения сосулек и снега с крыш.