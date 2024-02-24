Собянин рассказал о самых популярных спортивных лигах в московских школах

В московских школах организовано 20 спортивных лиг. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, за четыре года участие в соревнованиях таких лиг приняли свыше 800 школьников. Самыми популярными из них стали состязания по волейболу, мини-футболу и баскетболу. Также ребята могут соревноваться в футболе, пляжном волейболе, гандболе, самбо и многих других видах спорта.

— Лучшие юные спортсмены представляют город на всероссийских соревнованиях, — рассказал глава города.

Большая часть столичных лиг включает два этапа. Сначала школьные команды соревнуются на уровне межрайонных отделений. Победители определяются в финальном этапе, отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.