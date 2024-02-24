Собянин рассказал о самых популярных спортивных лигах в московских школах
В московских школах организовано 20 спортивных лиг. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, за четыре года участие в соревнованиях таких лиг приняли свыше 800 школьников. Самыми популярными из них стали состязания по волейболу, мини-футболу и баскетболу. Также ребята могут соревноваться в футболе, пляжном волейболе, гандболе, самбо и многих других видах спорта.
— Лучшие юные спортсмены представляют город на всероссийских соревнованиях, — рассказал глава города.
Большая часть столичных лиг включает два этапа. Сначала школьные команды соревнуются на уровне межрайонных отделений. Победители определяются в финальном этапе, отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В столице прошел финал школьной спортивной лиги «Мини-футбол в школу». За звание чемпионов боролись 16 команд юношей и девушек. Всего в соревнованиях приняли участие более 16 тысяч школьников в составе 1322 команд. Чтобы пройти в финал, им нужно было преодолеть два групповых этапа и победить соперников в серии плей-офф.