Москвичам рассказали о погоде 24 февраля

Москва останется под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, заявил Леус. Температура в столице будет от плюс одного до плюс трех градусов, а в Подмосковье — от минус одного до плюс четырех градусов. Ветер южный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.