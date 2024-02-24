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Москвичам рассказали о погоде 24 февраля

24 февраля москвичей ожидает облачная погода с небольшими дождями, мокрым снегом и гололедицей. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Москва останется под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, заявил Леус. Температура в столице будет от плюс одного до плюс трех градусов, а в Подмосковье — от минус одного до плюс четырех градусов. Ветер южный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

23 февраля стало известно, что московские сугробы побили столетний суточный рекорд.

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