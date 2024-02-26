Собянин рассказал о реставрационной программе Москвы на 2024 год

Столица выдала 132 разрешения на ремонт городских объектов культурного наследия. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По его словам, работы будут реализовываться в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия. Ремонт проведут в 10 различных зданиях, в числе которых комплекс Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Еще 80 зданий столичные специалисты отреставрируют.

— Противоаварийные работы согласованы в трех зданиях, включая Церковь Никиты Мученика середины XVIII века на Старой Басманной улице, — рассказал глава города.

В 39 объектах культурного наследия реставраторы и археологи проведут научно-исследовательские и изыскательские работы, отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.