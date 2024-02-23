В Москве дали салют в честь Дня защитника Отечества

В столице дали салют в честь Дня защитника Отечества. Праздничный фейерверк запустили с 16 площадок в 21.00 по московскому времени.

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Самое красочное пиротехническое шоу было организовано в парке Победы на Поклонной горе. Там для запуска салютов использовали 18 пушек ЗИС-3 калибром 76 мм времен Великой Отечественной войны.