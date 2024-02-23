Москвичам рассказали, как развивается проект «Слово солдата Победы»

Жителям столицы в День защитника Отечества, 23 февраля, рассказали о развитии проекта «Слово солдата Победы».

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Проект существует на портале mos.ru с 2021 года. В нем собраны воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Любой желающий может прочитать их биографию, а также ознакомиться с фото– и видеоматериалами.

В разработке проекта приняли участие 4202 человека: ветераны ВОВ, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. За три года было проведено свыше четырех тысяч фотосъемок и интервью, которые публикуются на сайте еженедельно.

За время существования «Слова солдата Победы» было создано четыре документальных фильма. В киноленте «Говорит Москва» рассказывают о столице глазами тех, кто находился в городе в военные годы. Работу «День Победы!» создали к 9 мая 2022 года, а фильм «Освобождение Польши» — к 80-летию с начала освобождения республики от немецких захватчиков. Еще одна кинолента, «Блокада — дни мужества и стойкости», приурочена к 80-летнему юбилею полного снятия осады Ленинграда, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в столичном Главархиве хранятся документы, посвященные истории создания Академического Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова. Об этом рассказали в пресс-службе Главного архивного управления Москвы.