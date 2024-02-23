Москвичам рассказали, какие события пройдут в столице в День защитника Отечества

В Москве запланированы сотни мероприятий, концертов и выставок в День защитника Отечества, 23 февраля.

© Вечерняя Москва

Изучить исторические документы и артефакты, связанные с обороной Москвы в годы Великой Отечественной войны, можно на бесплатной обзорной экскурсии «Великий подвиг защитников Москвы». Она вошла в праздничную программу «Несокрушимая и легендарная», которую специально к празднику подготовил Государственный музей обороны Москвы.

В парке 50-летия Октября на площади Семьи в 15:00 пройдет выступление духового военного оркестра «Модерн».

В пространстве Москвы на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в 18:00 пройдет большой концерт, на котором выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов Гордей Юфкин, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, движение на нескольких улицах столицы временно ограничат в связи с проведением праздничных мероприятий. В то же время городские парковки на всех улицах столицы станут бесплатными 23 и 24 февраля.