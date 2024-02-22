Синоптик: в Москве началась оттепель

Столичный регион в четверг, 22 февраля, оказался под влиянием теплого отрезка атлантического циклона, рассказал в своем в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог пояснил, что поступление теплого воздуха к берегам Москвы-реки стало сегодня более заметным.

В столице, заметил Леус, температура воздуха в ближайшие часы будет колебаться в диапазоне от -1° до +1°, по области от -4° до +1°. Он добавил, что такие значения выше климатической нормы на 2-3°.

Синоптик уточнил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 мм рт. ст., что немного выше нормы.

По его данным, в пятницу, 23 февраля, в столичном регионе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и от +1° до +3°.