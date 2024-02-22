Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве в начале весны

Погода в конце февраля будет выше климатической нормы из-за влияния теплого сектора далекого атлантического циклона. Москвичей будут радовать солнце и плюсовые температуры. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин.

© Вечерняя Москва

По прогнозу специалиста, в начале следующей недели погода в столице будет носить антициклональный характер.

— В понедельник будет достаточно облачно, а в последние февральские дни ожидается много солнца и отсутствие осадков. В ночные часы при ясном небе похолодает, температура опустится до минус 7–12 градусов. А днем воздух будет прогревать обилие солнца, и столбик термометра покажет от минус 3 до плюс 2 градусов, — рассказал Ильин.

Ветер будет дуть с юга, по силе достаточно плотный — от 5 до 10 метров в секунду, продолжил синоптик.

— А в дневные часы из-за прогрева может усиливаться термический ветер, поэтому шарфы лучше не снимать, — предупредил специалист.

По его словам, в первые дни и марта существенных изменений в погоде не произойдет. Она будет также носить антициклональный характер, и существенных осадков не ожидается, однако возможны туманы.

— Температура воздуха в дневные часы будет находиться в тех же околонулевых пределах. Однако по ночам будет холодать, но сильных морозов ждать не стоит. Температура воздуха ожидается на отметке от 4 до 9 градусов ниже нуля при ясном небе. Существенных осадков не предполагается, но возможны туманы. Небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем пройдут только в понедельник, 4 марта, — отметил Ильин.

В последние дни февраля атмосферное давление будет держаться на высоком уровне: около 760 миллиметров ртутного столба. Тем не менее вся область высокого давления, антициклональная зона, находится одновременно под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона. Такое сочетание синоптической обстановки способствует поддержанию температуры воздуха в значениях выше климатической нормы на 4–6 градусов. Поэтому будет без существенных осадков, добавил собеседник «ВМ».