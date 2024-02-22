Тематические брелоки «Тройка» с пандой Катюшей поступили в продажу

Новые тематические брелоки «Тройка» с пандой Катюшей из Московского зоопарка поступили в продажу в столице. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Детеныш большой панды полюбился москвичам и гостям столицы. Для пассажиров ранее уже выпустили три тематические карты «Тройка» с изображением Катюши.

— Московский метрополитен выпустил новые брелоки «Тройка», они посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды. Приобрести их можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В конце января Ликсутов рассказал, что три варианта обновленной карты «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка выпустили в столице.