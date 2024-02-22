Музей Победы запускает бесплатную школу вожатых

В понедельник, 26 февраля, в Музее Победы стартует бесплатная школа вожатых, куда приглашают молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Участники получат знания, которые пригодятся как при работе в лагере, так и в повседневной жизни. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

© Вечерняя Москва

Вести занятия будут опытные педагоги и психологи, методисты музея. Слушатели познакомятся с основами психологии детей разного возраста, игротехникой, конфликтологией и другими дисциплинами, смогут развить свои лидерские качества. Обучение продлится до середины апреля, и его завершающим этапом будет собеседование.

По окончании курса слушатели получат специальный сертификат, а те, кто успешно пройдет финальное собеседование — приглашение на оплачиваемую работу в городской летний клуб для детей «Лето Побед». Работа в нем может засчитываться как летняя студенческая практика.