Музей Победы запускает бесплатную школу вожатых
В понедельник, 26 февраля, в Музее Победы стартует бесплатная школа вожатых, куда приглашают молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Участники получат знания, которые пригодятся как при работе в лагере, так и в повседневной жизни. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.
Вести занятия будут опытные педагоги и психологи, методисты музея. Слушатели познакомятся с основами психологии детей разного возраста, игротехникой, конфликтологией и другими дисциплинами, смогут развить свои лидерские качества. Обучение продлится до середины апреля, и его завершающим этапом будет собеседование.
По окончании курса слушатели получат специальный сертификат, а те, кто успешно пройдет финальное собеседование — приглашение на оплачиваемую работу в городской летний клуб для детей «Лето Побед». Работа в нем может засчитываться как летняя студенческая практика.
В Музее Победы в День защитника Отечества 23 февраля также откроется приуроченная к празднику выставка, которая продлится только один день. Посетители смогут увидеть десятки реликвий, которые были найдены во время экспедиций по местам боев в Смоленской, Тверской, Псковской, Московской областях.