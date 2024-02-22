Собянин: провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
«Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями», — рассказал Мэр Москвы.
Профилактические работы выполняют каждый месяц. Дополнительную проверку назначают накануне праздников — перед 23 Февраля и Днем Победы.
Столичные специалисты заботятся о памятниках не только в Москве. Например, в Донецке газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса — теперь там вновь горит Вечный огонь.