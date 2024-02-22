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Собянин: Провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Собянин: провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества
© Mos.ru

«Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями», — рассказал Мэр Москвы.

Профилактические работы выполняют каждый месяц. Дополнительную проверку назначают накануне праздников — перед 23 Февраля и Днем Победы.

Столичные специалисты заботятся о памятниках не только в Москве. Например, в Донецке газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса — теперь там вновь горит Вечный огонь.

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Сергей Собянин