Собянин: провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале .

«Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями», — рассказал Мэр Москвы.

Столичные специалисты заботятся о памятниках не только в Москве. Например, в Донецке газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса — теперь там вновь горит Вечный огонь.