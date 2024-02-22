Более 100 островков безопасности обустроят на столичных дорогах в этом году

В этом году в городе обустроят более 100 островков безопасности для пешеходов по проектам дорожных кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Островки сделают в виде треугольной разметки на участках разделительных полос у пешеходных переходов.

«Обустройство более 100 островков безопасности в этом году — часть стратегии по снижению аварийности в городе. Такие элементы будут размещены на оживленных участках, вблизи школ, парков, торговых центров и других общественных мест. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем работать над безопасностью движения в столице», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим ЛиксМаксим Ликсутов.

В частности, островки безопасности появятся на пешеходных переходах на Беловежской улице в ЗАО, в Проектируемом проезде № 7032 в ТиНАО, на Монтажной улице в ВАО и на Краснолиманской улице в ЮЗАО.

На островках можно остановиться и дождаться возможности безопасно перейти улицу. Особенно такие зоны необходимы для детей, пожилых людей и пешеходов с ограниченными возможностями, которые не всегда успевают быстро перейти проезжую часть. Кроме того, островки безопасности служат дополнительным предупреждением о пешеходном переходе. Разметка в таких местах сужается, заставляя водителей снижать скорость. Это уменьшает риск аварий.

Наезд на островок или его пересечение считается нарушением правил дорожного движения, штраф — 500 рублей. Парковаться на островке или в пяти метрах от него также нельзя. В этом случае водителю грозит штраф в размере одной тысячи рублей.

Дорожные кураторы ЦОДД постоянно общаются с москвичами, следят за дорожной ситуацией в городе, готовят и контролируют реализацию проектов по улучшению схем движения. В команде работает 41 специалист, каждый отвечает за свои округа и районы. Ежедневно они принимают более 65 обращений.