Собянин подвел итоги московского детского чемпионата «Мастерята»

В столице завершился шестой Московский детский чемпионат «Мастерята», в рамках которого дети продемонстрировали свои умения в свыше чем 40 различных профилях. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Глава города сообщил, что в финале чемпионата приняли участие восемь тысяч ребят из более чем 470 учебных заведений столицы. Это показатель почти на тысячу превысил данные прошлого года. Лауреатами «золота» стали 179 команд, «серебро» получили 192 коллектива, а «бронзу» — 209.

— В чемпионате участвовали ученики 1–8-х классов с наставниками, родителями, близкими родственниками. Успехи команд оценивали 450 экспертов и высококвалифицированных специалистов, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Более 23 тысяч учащихся шестых и седьмых классов московских школ посетили XXXV Математический праздник. Мероприятие проходило на территориях более чем 100 учебных заведений столицы, а его центральной локацией стал МГУ имени Ломоносова.