Более 120 территорий столичных школ и детских садов благоустроят в этом году

«Продолжаем благоустройство территорий образовательных учреждений, в этом году планируем привести в порядок свыше 120 таких объектов. Главная задача — создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, после проведения благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом», — отметил Петр Бирюков.