Более 120 территорий столичных школ и детских садов благоустроят в этом году
В этом году специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок прилегающие территории более 120 образовательных учреждений. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Продолжаем благоустройство территорий образовательных учреждений, в этом году планируем привести в порядок свыше 120 таких объектов. Главная задача — создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, после проведения благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом», — отметил Петр Бирюков.
К работам по благоустройству приступят после окончания учебного года, завершить их планируют к 1 сентября.
Специалисты заменят покрытие существующих пешеходных дорожек, проложат новые маршруты, отремонтируют детские игровые площадки, приведут в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, места для воркаута, установят уличную мебель.
«Особое внимание уделяем вопросам безопасности — оборудуем современные системы освещения и видеонаблюдения. При необходимости проведем дополнительное озеленение — высадим деревья и кустарники», — добавил Петр Бирюков.