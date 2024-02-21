Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 21 февраля, поделилась кадрами, как панда Катюша всячески мешает киперам провести плановый осмотр и взвешивание детеныша.

— Ну как такую егозу измерять и осматривать, — подписала она публикацию.

На видео Катюша не дает киперам провести осмотр, играя со своей любимой игрушкой, кувыркаясь и сворачиваясь в комочек. Однако, несмотря на все протесты и попытки сорвать осмотр, малышка-панда уже совсем не малышка — весы показали 14,8 килограмма.

Накануне Акулова поделилась кадрами с активным вечерним досугом Катюши, которая, по всей видимости, начала изучать боевые искусства. Панда кувыркается перед своей мамой, после чего берет в лапки палочку и начинает с ней играть. Кажется, Катюша решила стать знаменитым героем мультфильма и постигнуть таинства владения мечом.