Вирусолог призвал москвичей привиться от кори
Речь идёт о взрослых людях с недостатком антител к этому заболеванию. Рост числа случаев заражения связан с отказами некоторых сограждан от процедуры иммунизации. Об этом сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Виктор Ларичев.
«Москвичам, тем, кто думает о своём здоровье, либо можно пойти привиться на всякий случай сразу, либо пойти сдать анализ на наличие антител против кори. И тогда принять решение: стоит вакцинироваться, ревакцинироваться или не стоит. Почему сейчас вспышка кори и в Москве, и в других городах? Скорее всего это связано с очень развитым движением антивакцинаторов. Если вспомнить, раньше такого не было, сейчас это появилось. Это наиболее вероятная причина, что очень много людей не вакцинируются несмотря на то, что это включено в календарь прививочный. А потом болеют.
Там прививка не такая на самом деле тяжёлая, особенно для взрослых. Это живой вирус, немножко его активность снижена. Поэтому там одна инъекция, показаний у неё особых нет, только болеть не надо в этот момент».
По сведениям Telegram-канала «Осторожно, Москва», на востоке Москвы выявили очаг кори. Это случилось в Сокольниках. Всех жильцов дома попросили обратиться в поликлинику и пройти вакцинацию.