Вирусолог призвал москвичей привиться от кори

«Москвичам, тем, кто думает о своём здоровье, либо можно пойти привиться на всякий случай сразу, либо пойти сдать анализ на наличие антител против кори. И тогда принять решение: стоит вакцинироваться, ревакцинироваться или не стоит. Почему сейчас вспышка кори и в Москве, и в других городах? Скорее всего это связано с очень развитым движением антивакцинаторов. Если вспомнить, раньше такого не было, сейчас это появилось. Это наиболее вероятная причина, что очень много людей не вакцинируются несмотря на то, что это включено в календарь прививочный. А потом болеют.

Там прививка не такая на самом деле тяжёлая, особенно для взрослых. Это живой вирус, немножко его активность снижена. Поэтому там одна инъекция, показаний у неё особых нет, только болеть не надо в этот момент».