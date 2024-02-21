21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства моста в Мневниковской пойме, а также рассказал о работе волонтеров и экскурсоводов в столице и сделал ряд других важных заявлений.

Соединяя берега

Столичные районы Хорошево-Мневники и Филевский Парк получат новую связку. Их соединит новый мост. Конструкцию протяженностью 231 метр возводят в створе улицы Мясищева. Сергей Собянин проинспектировал ход работ.

Строители отчитываются: объект сейчас готов на 40 процентов. Стройку развернули три года назад. При этом движению водного транспорта здесь никто не мешает, навигация идет по своему графику. Мост с нетерпением ждут автомобилисты. Они получат четыре полосы в каждую сторону и удобные подъезды. Для пешеходов на мосту предусмотрены тротуары и смотровые площадки.

Мэр отметил, что мост станет важной частью для инфраструктуры столичного северозапада, в котором проживают около 300 тысяч жителей.

— Мост не только функционален, он должен быть украшением города, — особенно подчеркнул он. — Архитекторы специально поработали над дизайном этого современного сооружения.

По форме конструкции будут напоминать такелаж судна, создавая яркий и запоминающийся силуэт. Высота пилонов составит почти 25 метров. А сам мост пройдет над рекой на высоте более десяти метров. Это обеспечит удобную навигацию.

В настоящее время опоры готовы, а на днях произошла надвижка пролетных строений с двух берегов. В марте их полностью состыкуют.

Мост решает не только вопрос транспортной доступности двух районов, но и развития общей инфраструктуры. На каждом из берегов уже реализуются крупные городские проекты. Так, в Филевской пойме в ближайшие годы откроется Национальный космический центр, а в Мневниковской строят современный городской квартал и спортивные центры.

— Завершить строительство моста между Филевской и Мневниковской поймами планируем в 2024 году, — заявил Сергей Собянин.

Новые площадки для строительства

21 февраля Сергей Собянин включил в программу реновации еще 12 стартовых площадок. Они расположены в девяти районах Москвы. Их общая мощность — 178,1 тысячи квадратных метров. Строительство позволит расселить 2548 квартир из 36 домов старого фонда, новое комфортное жилье получат 6,5 тысячи человек.

— Стартовые площадки находятся в шести округах столицы: в центре — в Пресненском районе; на севере — в районах Головинский и Коптево; на северо-востоке — в Лосиноостровском и Останкинском районах; на востоке — в Измайлове и Преображенском; на юго-востоке — в районе Текстильщики; на юго-западе — в Зюзине, — сообщил мэр Москвы.

Проводники в интересное

Ежедневно столичные гиды проводят около 500 пешеходных, речных, обзорных и тематических экскурсий.

— В Москве работают около трех тысяч экскурсоводов — это люди, которые формируют первое впечатление о городе. В том числе благодаря им развивается туристическая отрасль, — отметил Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что в прошлом году город посетили с экскурсией порядка 11,3 миллиона человек.

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