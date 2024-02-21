Синоптик рассказал, когда ждать москвичам прихода весны

21 февраля температура составляет от 0 до -5 °C, во второй половине дня ожидается небольшой снег. В четверг также прогнозируется небольшой снег, ночью столбики термометра опустятся до -1...-6 °C, а днём будут колебаться около 0 °C", поделился с RT Тишковец.

Согласно его словам, с пятницы по воскресенье ожидается теплая, сырая и слякотная погода с незначительными осадками в виде снега и дождя.

В темное время суток температура будет около 0 °C, возможно даже небольшое плюсовое значение. Днём ожидается от +1 до +4 °C", заключил эксперт.