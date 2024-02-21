Теплая погода сохранится в Москве до конца недели

Теплая погода сохранится до конца недели, утверждают синоптики.

© Вечерняя Москва

Морозы в первой половине недели, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, были связаны с распространением влияния Восточно-Сибирского антициклона. По его восточной периферии закачивался холодный воздух из приполярных регионов.

— В среду, 21 февраля, антициклон чуть отступит, а с запада локтями и плечами будет пробивать себе дорогу циклон, — делится прогнозом метеоролог. — Воздушные массы начнут поступать с юга, юго-запада.

В частности, 23–24 февраля воздух будет идти с севера африканского побережья. В четверг, 22 февраля, ночные температуры повысятся на 8–9 гра дусов — будет –2…–4. Днем тепло: 0…+2.

Дальше температуры продолжат повышаться. Ночью во время длинных выходных около 0. Днем — +1…+3 градуса.

Осадки незначительные. Возможны небольшой дождь и мокрый снег, облачно с редкими прояснениями. Чуть увеличится количество осадков с пятницы на субботу, с 23 на 24 февраля.

Такие изменения в погоде не должны вводить жителей столицы в заблуждение — весна еще не наступила.

— Москвичам нужно четко, раз и навсегда уяснить, что март — зимний месяц, — советует Роман Вильфанд. — Понятие весны было введено в Индии, в Древнем Риме.

Там действительно в начале марта все признаки весны — травка зеленеет. А у нас, согласно климатическим данным, в это время самые большие сугробы. Безусловно, впереди нас еще ждут понижения температуры.