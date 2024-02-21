Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пяти улицах столицы

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) круглосуточно контролируют места в столице, где водители часто нарушают ПДД. Об этом в среду, 21 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

По его словам, с 22 февраля инспекторы усилят патрулирование на пяти улицах Москвы: на Ильменском проезде, Хвалынском бульваре, проспекте Генерала Алексеева, а также на Ярцевской и Пантелеевской улицах.

— Благодаря усилению контроля на этих участках нарушений станет меньше, а значит снизится количество аварий и повысится пропускная способность улиц, — подчеркнул заммэра.

Сотрудники МАДИ будут чаще проверять участки, где водители бросают автомобили под запрещающими остановку знаками и на тротуарах. Это мешает пешеходам, создает аварийные ситуации, а также препятствует работе спецтехники. Ликсутов напомнил, что за неправильную парковку полагается штраф в размере три тысячи рублей, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».