Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Волонтерскому движению, которое объединяет ресурсный центр "Мосволонтер", исполнилось 10 лет, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, на сегодняшний день в центре уже 12 самых разных направлений: событийное; социальное; культурное; экологическое; патриотическое; спортивное; инклюзивное; корпоративное; зооволонтерство; волонтерство в сфере охраны здоровья; медиаволонтерство; волонтерство в сфере общественной безопасности.

"От всей души поздравляю вас с первым юбилеем вашего дома. Вы дарите москвичам свою поддержку, энергию, участие. Ваш вклад в развитие города переоценить просто невозможно. Вместе с вами нам любое дело по плечу!", – заявил мэр.

Он рассказал, что за 10 лет истории московского волонтерства состоялись такие мероприятия, как грандиозные майские шествия "Бессмертного полка", чемпионат мира по футболу 2018 году, сотни крупнейших спортивных состязаний, форумов и выставок, включая и грандиозную выставку "Россия", проходящую в наши дни на ВДНХ. Одним из важнейших событий для волонтерского движения стала недавняя пандемия.

"И здесь неравнодушные москвичи показали себя с самой лучшей стороны. Добровольцы выполнили свыше 150 тысяч заявок по доставке продуктов и лекарств. Волонтеры-медики самоотверженно помогали врачам в больницах", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что волонтеры не остались в стороне с началом СВО – сегодня более 14,4 тысячи добровольцев помогают жителям новых регионов страны, участникам спецоперации, собирают и отправляют гуманитарную помощь и подарки в Донецкую и Луганскую народные республики, в Херсонскую и Запорожскую области. За два года было собрано более 3,7 миллиона различных вещей и отправлено нуждающимся более 1,3 тысячи тонн жизненно важных грузов.

Мэр добавил, что в этом году московским волонтерам предстоит новая ответственная задача – помощь в организации международных "Игр будущего 2024". Отбор и подготовка волонтерского корпуса на соревнования длилась целый год.