Добраться из Петербурга в Москву можно будет за 2,5 часа

Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) позволит добраться из Санкт-Петербурга до Москвы менее, чем за два с половиной часа. Максимально импортозамещенные поезда будут иметь четыре класса обслуживания, восемь вагонов и возможность соединения двух составов.