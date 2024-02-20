Добраться из Петербурга в Москву можно будет за 2,5 часа
Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) позволит добраться из Санкт-Петербурга до Москвы менее, чем за два с половиной часа. Максимально импортозамещенные поезда будут иметь четыре класса обслуживания, восемь вагонов и возможность соединения двух составов.
«Завершено эскизное проектирование, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну поезда. Продолжаем улучшать требования к нему. Это будет максимально импортозамещенный поезд», — сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе РЖД.
Основные элементы инфраструктуры ВСМ, позволяющие поездам развивать скорость до 400 километров в час, появятся в России впервые. Это безбалластные пути, контактная сеть, устройства автоматики и связи. Кроме того, создадут российскую систему управления движением поездов и автоматизированную систему диагностики инфраструктуры и подвижного состава.
«Работы ведутся российскими предприятиями с соблюдением синхронизированного графика проектирования и строительства и находятся сейчас в активной фазе», — уточнили в пресс-службе.