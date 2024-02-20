Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

"На седьмой неделе 2024 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года и остается стабильной. Отмечается снижение показателей заболеваемости среди совокупного населения, также показатели заболеваемости не превышали эпидемических пороговых величин", – уточняется в публикации.