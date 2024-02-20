Выставку реликвий с полей сражений представят в Музее Победы 23 февраля

В Музее Победы в День защитника Отечества 23 февраля откроется приуроченная к празднику выставка, которая продлится только один день. Посетители смогут увидеть десятки реликвий, которые были найдены во время экспедиций по местам боев в Смоленской, Тверской, Псковской, Московской областях. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

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В экспозицию войдут личные вещи красноармейцев, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта, которые обнаружили участники поискового объединения «Тризна». Кроме того, гости смогут подержать в руках пистолеты-пулеметы и винтовки ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», пистолеты Нагана и ТТ.

— Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной. И мы очень рады нашему сотрудничеству с Музеем Победы, которое продолжается уже более 15 лет, — отметил руководитель поискового отряда «Тризна» Кирилл Долинский.

Фотовыставка «Защитники», посвященная подвигам российских солдат в ходе специальной военной операции на Украине, откроется в Музее Победы 20 февраля. В экспозицию войдут фотопортреты участников спецоперации, сделанные фотокорреспондентом агентства РИА Новости, победителем Всероссийского конкурса военной фотожурналистики 2023 года Алексеем Майшевым.