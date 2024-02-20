Павильоны киностудии им. Горького в Москве планируется реконструировать

На двух площадках киностудии им. Горького в Ростокине и Левобережном планируется провести реконструкцию старых и строительство новых корпусов. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская

Территории киностудии имени Горького находятся по адресам улица Сергей Эйзенштейна, дом 6г и дом 8; Валдайский проезд, дом 16.

— Принято решение о развитии площадок киностудии имени Горького. Предполагается освобождение территорий от устаревших строений, не соответствующих сегодняшним запросам индустрии, а также строительство новых современных корпусов, — рассказала она.

Княжевская напомнила, что на улице Сергея Эйзенштейна в районе Ростокино на данный момент находится 14 строений киностудии. На территории предусмотрены реконструкция пяти корпусов и строительство трех новых. В новых строениях разместят центр реквизита, студию цифрового контента и музей.

Помимо этого, на Валдайской улице демонтируют все существующие строения киностудии из-за их изношенности. Вместо них построят шесть соединенных между собой корпусов. По словам Княжевской, общая площадь объектов составит 59,7 тысячи квадратных метров.