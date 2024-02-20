Москвичам рассказали про популярные городские электронные сервисы

В Москве на протяжении последних 10 лет формируется экосистема цифровых проектов. Они помогают горожанам напрямую влиять на жизнь столицы. — например, выбирать развлекательные мероприятия, решать жилищно-коммунальные вопросы, определять названия для городских объектов и многое другое.

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С 2014 года работает проект «Активный гражданин». Сейчас в нем доступны голосования за лучшее новогоднее оформление городских объектов, лучшие места катания на коньках, лыжах и многие другие. Регистрацию в проекте прошли более 6,8 миллиона человек. Москвичи принимали и более точечные решения, например, оценивали благоустройство в своих дворах, оставляли мнения о развитии города в различных сферах. Также жители столицы могут предложить свои варианты по улучшению Москвы благодаря платформе «Город идей». Для этого необходимо описать идею через тематические проекты или воспользоваться специальным разделом.

Еще одним популярным сервисом является портал «Наш город», в котором можно сообщить о сломанной скамейке, выключенном светофоре и других недочетах. Пользователи получают статус своей заявки и ответы с фотографиями, которые подтверждают устранение проблемы. Сервис «Электронный дом» позволяет создать сообщество соседей, которые будут принимать связанные с жизнью дома решения.

Ежедневно цифровыми решениями столицы пользуется более 95 процентов москвичей. Из них 55 процентов используют их более четырех раз в день. Цифровые сервисы популярны у представителей разных возрастов, передает издание «Ведомости».