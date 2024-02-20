Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что количество смертельных ДТП в столице снизилось в три раза за последние десять лет. Об этом сообщается на Едином транспортном портале.

В 2023 году по сравнению с 2014-м в Москве стало на 28 процентов меньше аварий, на 65 процентов меньше погибших в ДТП и на 30 процентов меньше пострадавших в авариях.

Ликсутов отметил, что Москва - один из российских городов-лидеров по безопасности дорожного движения. По итогам 2023 года уровень социального риска (количество погибших на сто тысяч населения) на московских дорогах составил 2,3, это соответствует самым высоким мировым показателям безопасности.

В 2023-м столичный департамент транспорта и автоинспекторы добавили в городе 364 новых пешеходных перехода, создали 218 островков безопасности, установили и обновили светофоры по 336 адресам, установили 770 камер видеоаналитики на МКАД и провели уроки для 32 тысяч школьников.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность на дорогах города. В 2023 году мы провели более 220 изменений в организации движения в 160 очагах аварийности, чтобы снизить вероятность ДТП», - рассказал Ликсутов.

Он отметил, что новые переходы, островки безопасности и светофоры в первую очередь появлялись там, где раньше происходило больше всего аварий.

Ранее в управлении ГИБДД Москвы подсчитали, что самым аварийным временем суток в столице является отрезок между 17:00 и 20:00 часами. Аварийность в Москве распределена относительно равномерно, но ДТП чаще случаются по пятницам.