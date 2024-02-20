Собянин рассказал об инфраструктуре для занятий детей зимними видами спорта

На базе образовательных учреждений столицы открыты 354 спортивные площадки для зимнего отдыха, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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По его словам, среди них – лыжные трассы, катки с естественным льдом и снежные горки. Когда там не занимаются ученики, они открыты для всех горожан.

К примеру, на территории Московского дворца пионеров есть стадион, две лыжни, хоккейная коробка и каток с раздевалками и музыкой. В Центре творчества "Гермес" есть три катка. Сотрудники проводят мастер-классы по безопасному катанию, эстафеты на коньках и развлекательные интерактивные программы.

Мэр добавил, что центр творчества "Пресня" проводит занятия с детьми, а в свободное от уроков время приглашает на каток всех желающих.