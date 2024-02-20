Москвичам рассказали о самой популярной продукции на ярмарках выходного дня

Порядка 150 тысяч человек посетили ярмарки выходного дня нового формата, которые открылись в столице 2 февраля и работают с пятницы по воскресенье. За три торговых цикла было реализовано 70 тысяч килограммов продукции.

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Более половины проданных товаров — сезонные овощи и фрукты, соленья и бакалея. Еще порядка 30 процентов приходится на мясо-молочную и рыбную продукцию. Ярмарки открылись в 10 административных округах Москвы. Торговые точки находятся поблизости от станций метро. На ярмарках можно приобрести, помимо привычной продукции, товары фермеров более чем из 40 регионов России, изготовленные по семейным и местным кулинарным традициям.

Помимо этого, с апреля по декабрь в городе будут работать сезонные ярмарки выходного дня. Таким образом, в столице откроются еще 33 торговые площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ярмарки выходного дня впервые открылись в столице зимой. В 10 городских округах начали работу 23 такие крытые площадки. На них москвичи могут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу и другие продукты.