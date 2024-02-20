Фестиваль «Ретрорейс» покажет эпоху транспорта 1980 – 1990-х годов

«В 2024 году фестиваль «Ретрорейс» состоится 14 июля и в третий раз пройдет на Воробьевых горах. Каждый наш фестиваль несет отпечаток той или иной эпохи: первый погружал в 1960-е, второй показывал 1970-е – времена веселых хиппи. В этом году мы запланировали, задолго до выхода нашумевшего сериала «Слово пацана», показать эпоху транспорта 1980 – 1990-х годов. Музей транспорта Москвы познакомит посетителей с городским, специализированным и личным транспортом тех лет, как обычно показав не только свои экспонаты, но и коллекции наших друзей и партнеров, различных клубов и коллекционеров», – рассказала Бондаренко.