Фестиваль «Ретрорейс» покажет эпоху транспорта 1980 – 1990-х годов

Фестиваль «Ретрорейс» пройдет 14 июля на Воробьевых горах и покажет эпоху транспорта 1980 – 1990-х годов
В текущем году фестиваль «Ретрорейс» состоится 14 июля на Воробьевых горах и покажет эпоху транспорта 1980 – 1990-х годов: посетителей познакомят с городским, специализированным и личным транспортом тех лет. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
«В 2024 году фестиваль «Ретрорейс» состоится 14 июля и в третий раз пройдет на Воробьевых горах. Каждый наш фестиваль несет отпечаток той или иной эпохи: первый погружал в 1960-е, второй показывал 1970-е – времена веселых хиппи. В этом году мы запланировали, задолго до выхода нашумевшего сериала «Слово пацана», показать эпоху транспорта 1980 – 1990-х годов. Музей транспорта Москвы познакомит посетителей с городским, специализированным и личным транспортом тех лет, как обычно показав не только свои экспонаты, но и коллекции наших друзей и партнеров, различных клубов и коллекционеров», – рассказала Бондаренко.
Она уточнила, что на фестивале будут новые увлекательные форматы общения с детской аудиторией и интересные направления для взрослых.
«Сотрудники научно-исследовательской службы музея и приглашенные эксперты расскажут об истории транспорта, технике, инженерных решениях и профессиях, связанных с транспортом», – подчеркнула директор музея.
Как ранее сообщила в интервью Оксана Бондаренко, Музей транспорта Москвы продолжит делать временные выставки в павильоне на ВДНХ до начала его реставрации в 2025 году и после окончания этого процесса.