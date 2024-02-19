Грачи и чайки начали возвращаться в Москву после зимовки

«Перелетные птицы уже начали возвращаться в столицу. Специалисты заметили чаек и грачей, прилетающих с зимовки, однако это пока не массовая миграция. Птицы, остающиеся в Москве зимовать, прекрасно переживают холода, так как для них это привычные условия среды обитания», – говорится в сообщении.