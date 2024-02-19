Грачи и чайки начали возвращаться в Москву после зимовки
Перелетные птицы начали возвращаться в Москву после зимовки, в столице замечены чайки и грачи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«Перелетные птицы уже начали возвращаться в столицу. Специалисты заметили чаек и грачей, прилетающих с зимовки, однако это пока не массовая миграция. Птицы, остающиеся в Москве зимовать, прекрасно переживают холода, так как для них это привычные условия среды обитания», – говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что в городе развита система подкормки животных в период холодов.