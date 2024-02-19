Собянин: в Москве 76 объектов культурного значения отремонтировали в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в 76 объектах культурного значения в минувшем году провели реставрационные и восстановительные работы.

Об этом информирует телеканал «360».

Так, реставрация прошла в Московском государственном театре эстрады и в театре «Практика», где увеличили актёрское фойе и создали небольшой амфитеатр с дополнительными гримёрками.

Кроме того, специалисты отремонтировали Московский музыкально-педагогический колледж, детскую школу искусств им. А.С. Даргомыжского, а также капитально отремонтировали десять библиотек.