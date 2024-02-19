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Собянин сообщил о росте количества самозанятых в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте количества самозанятых, которых только в прошлом году стало на 329 тысяч больше.

— Чаще всего самозанятость оформляют люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством. На данный момент в Москве зарегистрировано больше полутора миллионов самозанятых. За 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей, — отметил глава города.

Также Собянин напомнил, что желающим стать самозанятыми город предлагает современную образовательную инфраструктуру. В Москве работает центр «Профессии будущего» на улице Щепкина, дом 38 строение 1. Максимум за три с половиной месяца здесь можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.

Столичный центр занятости «Моя карьера» также запустил набор на бесплатный курс «Агент по работе с недвижимостью 50+» для возрастных горожан. Москвичей старшего поколения научат азам риелторской профессии. Об этом рассказал директор службы занятости населения города Москвы, руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

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