Собянин сообщил о росте количества самозанятых в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте количества самозанятых, которых только в прошлом году стало на 329 тысяч больше.

— Чаще всего самозанятость оформляют люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством. На данный момент в Москве зарегистрировано больше полутора миллионов самозанятых. За 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей, — отметил глава города.

Также Собянин напомнил, что желающим стать самозанятыми город предлагает современную образовательную инфраструктуру. В Москве работает центр «Профессии будущего» на улице Щепкина, дом 38 строение 1. Максимум за три с половиной месяца здесь можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.