Собянин: Билетная система московского транспорта охватит все направления ж-д
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 19 февраля, рассказал, что билетная система московского транспорта охватит все направления железнодорожного транспорта.
Глава города подчеркнул, что Москва планирует рассмотреть все возможные варианты для реализации поставленных целей и примет решение о включении в тарифную систему столичного общественного транспорта Ярославского и Павелецкого направлений ж/д дороги. Всего планируется внести в тарифный план 39 станций.
Таким образом система сможет включить в себя все пригородные направления, что упростит пассажирам поиск маршрутов. Теперь они будут планировать свои поездки исходят из времени и личного удобства, а не из финансовых аспектов, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
В столице до 2030 года планируется открыть три новые линии метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Об этом 19 февраля также сообщил мэр Москвы.
Столичные дороги стали самыми безопасными в России. Дорожное движение в городе круглосуточно контролирует Ситуационный центр Центра организации дорожного движения, который считается самой современной системой отслеживания транспорта в Европе. Специалисты ЦОДД задействуют в работе камеры, светофоры, датчики и табло.