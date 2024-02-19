Билетная система московского транспорта охватит все направления ж-д

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 19 февраля, рассказал, что билетная система московского транспорта охватит все направления железнодорожного транспорта.

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Глава города подчеркнул, что Москва планирует рассмотреть все возможные варианты для реализации поставленных целей и примет решение о включении в тарифную систему столичного общественного транспорта Ярославского и Павелецкого направлений ж/д дороги. Всего планируется внести в тарифный план 39 станций.

Таким образом система сможет включить в себя все пригородные направления, что упростит пассажирам поиск маршрутов. Теперь они будут планировать свои поездки исходят из времени и личного удобства, а не из финансовых аспектов, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

В столице до 2030 года планируется открыть три новые линии метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Об этом 19 февраля также сообщил мэр Москвы.