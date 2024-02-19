Собянин рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

"В 2023 году в столице провели реставрацию, капитальный или текущий ремонт в 76 зданиях и помещениях организаций культуры. Работы прошли в Театре эстрады, театре "Практика", Московском музыкально-педагогическом колледже, библиотеках, школах искусств, в том числе в детской школе искусств имени А. С. Даргомыжского, и на других объектах", - говорится в сообщении.