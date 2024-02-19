Собянин рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Более 70 зданий и помещений организаций культуры, среди которых театры, библиотеки и школы искусств, обновили в Москве в прошлом году, сообщается на сайте мэра столицы.
"В 2023 году в столице провели реставрацию, капитальный или текущий ремонт в 76 зданиях и помещениях организаций культуры. Работы прошли в Театре эстрады, театре "Практика", Московском музыкально-педагогическом колледже, библиотеках, школах искусств, в том числе в детской школе искусств имени А. С. Даргомыжского, и на других объектах", - говорится в сообщении.
В частности, специалисты отреставрировали здание Московского государственного театра эстрады, которое является объектом культурного наследия. При разработке проекта работ учитывали два важных требования: сохранить творческое наследие классического сценического искусства и обеспечить учреждение современными технологиями, которые могут создавать уникальные по сценографии и режиссерскому замыслу постановки.
"Театр Эстрады спустя три месяца после реставрации посетили больше 75 тысяч зрителей. По их отзывам, в здании стало очень комфортно. Например, в зрительном зале появились новые удобные кресла и уклон пола в партере. Теперь спектакль прекрасно видно с любого места", - приводятся в сообщении слова мэра столицы Сергея Собянина.
Кроме того, за 2023 год в столице капитально отремонтировали помещения 10 библиотек, среди которых библиотеки № 56 и 85.