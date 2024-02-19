Собянин: в Москве до 2030 года построят 39 новых станций метро

Три новых линии и 39 станций появятся в столичном метро до 2030 года, сообщил на своем личном сайте Сергей Собянин.

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Уточняется, что к этому времени в Москве откроют Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии, а кроме 39 станций метрополитена в городе появятся еще 9 новых и обновленных станций Московских центральных диаметров (МЦД).

"Москве удалось сделать городской транспорт предсказуемым, доступным, комфортным и безопасным. Ему стали доверять москвичи", – рассказал мэр Москвы.

Он напомнил, что в 2010 году метро города было перегружено, а горожане не могли зайти в первый прибывающий поезд. Москвичам приходилось тратить по 20 минут в день на очереди в кассу, что составляло целый рабочий день в месяц, подчеркнул Собянин.

По словам градоначальника, к настоящему времени столица стала первой в Европе по темпам развития рельсового транспорта. Теперь вместо 182 станций метро в транспортном каркасе есть 430 станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД.

"За 13 лет благодаря строительству новых линий в метро не осталось перегруженных перегонов", – указал он.

Ранее мэр города рассказал, что к 2030 году на всем Центральном транспортном узле организуют тактовое движение поездов. В итоге связывающие столицу с областными центрами и крупными городами Европейской части России станут ходить в 6 раз чаще.