Сергей Собянин: Дороги Москвы стали самыми безопасными в России
Столичные дороги стали самыми безопасными в России. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, дорожное движение в городе круглосуточно контролирует Ситуационный центр Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который считается самой современной системой отслеживания транспорта в Европе. Специалисты ЦОДД задействуют в работе камеры, светофоры, датчики и табло.
Также в столице организована лучшая в стране система оплаты парковок. В 99 процентах случаев жители и гости столицы могут оплатить пребывание на парковке с помощью мобильных сервисов, в том числе в приложении «Парковки России».
Москва заняла первое место в мире по количеству электробусов в городе, а столичный автопарк является самым молодым в Европе, отметил Сергей Собянин в своем личном блоге.
Глава города также рассказал, что в столице планируется развивать сеть рельсового каркаса. Например, продолжится строительство городских вокзалов.
Новый городской вокзал Митьково МЦД-3 откроется уже в 2024 году. Сейчас специалисты монтируют инженерные коммуникации и металлоконструкции наземной части вестибюля, также идет остекление турникетного зала.