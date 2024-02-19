Собянин: дороги Москвы стали самыми безопасными в России

Столичные дороги стали самыми безопасными в России. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, дорожное движение в городе круглосуточно контролирует Ситуационный центр Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который считается самой современной системой отслеживания транспорта в Европе. Специалисты ЦОДД задействуют в работе камеры, светофоры, датчики и табло.

Также в столице организована лучшая в стране система оплаты парковок. В 99 процентах случаев жители и гости столицы могут оплатить пребывание на парковке с помощью мобильных сервисов, в том числе в приложении «Парковки России».

Москва заняла первое место в мире по количеству электробусов в городе, а столичный автопарк является самым молодым в Европе, отметил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Глава города также рассказал, что в столице планируется развивать сеть рельсового каркаса. Например, продолжится строительство городских вокзалов.