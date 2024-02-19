В выходные, 17 и 18 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы МЦД-3, рассказал о программе реновации, строительстве развязки и сделал еще ряд важных публикаций.

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Третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) был открыт полгода назад. Подводя итоги работы, Сергей Собянин сообщил, что за это время пассажиры совершили больше 60 миллионов поездок.

— Третий диаметр — это современные поезда, тактовое расписание, короткие интервалы движения и бесплатные пересадки на МЦК и метро.

С его запуском возможность строить новые маршруты появилась у жителей 24 районов столицы и четырех городов Московской области, — рассказал мэр в своем телеграм-канале.

Также за прошедшие полгода МЦД начали выбирать как альтернативу метро, благодаря чему заметно разгрузилась Таганско-Краснопресненская линия, на «Рязанском проспекте» стало на 12 процентов свободнее. Кроме того, пассажиры совершили 10 миллионов бесплатных пересадок с МЦД на метро и МЦК, а еще, добавил глава города, введено восемь новых поездов «Иволга 3.0».

— До конца года планируется ввести еще 25 новых составов и завершить обновление оставшихся устаревших на маршрутах дальнего пригорода, — уточнил он.

Развитие продолжается

По словам Сергея Собянина, МЦД продолжит развиваться.

— В этом году на границе районов Сокольники и Красносельский откроется московский городской вокзал «Митьково», — сообщил он.

— Для удобства пассажиров организуем быструю пересадку с МЦД на трамваи. Планируем, что в 2024 году «Митьково» будут пользоваться 6,6 тысячи пассажиров в сутки.

Услуги рядом с домом

Правительство Москвы улучшает качество жизни москвичей за счет повышения доступности услуг. Глава города рассказал, что в новостройках, возведенных по программе реновации, почти 600 нежилых помещений занимают кафе, банки, образовательные учреждения, аптеки, сервисы, офисы и другие объекты.

— Часть площадей реализована на электронных торгах. В них принимают участие как предприниматели, так и физические лица. Информация об актуальных лотах публикуется на сайте Фонда реновации и Инвестиционном портале Москвы, — поделился он.

В целом, добавил мэр, по итогам реновации в коммерческих помещениях жилых домов будет создано больше 200 тысяч рабочих мест.

Разгрузим дороги в центр

Строится многоуровневая развязка в районах Богородское и Метрогородок. В своем телеграм-канале глава города сообщил, что работы идут на пересечении северного направления Московского скоростного диаметра с Открытым шоссе.

— После ввода развязки съезжать с МЦД в сторону центра станет гораздо быстрее, — подчеркнул он. — Закончить развязку планируем в конце 2025 года.

Создаем рабочие места

Также Сергей Собянин рассказал о программе стимулирования создания мест приложения труда. В рамках соглашений застройщики получают льготы на возведение жилья, а город в свою очередь — учреждения образования, культуры и спорта, промышленные предприятия и логистические комплексы, офисные и торговые помещения.

— В результате снижается дефицит рабочих мест и при этом сокращается маятниковая миграция — когда утром потоки людей и машин стремятся из района на работу, а вечером — в обратном направлении, — пояснил мэр Москвы.

Глава города добавил, что за четыре года правительство заключило больше 70 таких соглашений о строительстве объектов по всей Москве.

— Это даст свыше 120 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города, — написал Сергей Собянин.

ЦИФРА

15 тысяч подъездов — почти столько планируют отремонтировать столичные власти в этом году.

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